Normalerweise herrscht an den steirischen Gerichten reger Betrieb. Doch auch sie mussten aufgrund der Coronakrise niedergefahren werden. An den Landesgericht für Strafsachen in Graz und Leoben kommt nun schön langsam wieder Schwung in die Räumlichkeiten. Und es gibt viel aufzuholen - nur in Graz sind bis jetzt rund 450 Strafverhandlungen ausgefallen! In Leoben steht nächste Woche bereits ein Geschworenenprozess am Programm.