11.20 Uhr: Trauer in Stift Rein: Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der beliebte Pater Michael Hirschvogel bereits am 7. April an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Durch verschiedene Erkrankungen konnte er seine Ämter in Rein bereits nicht mehr ausführen und war das letzte Jahr zur Betreuung in der Kreszentia Stiftung in München untergebracht. Zunächst schien er seine Corona-Infektion gut bewältigen zu können, doch dann traten unerwartet Komplikationen auf und er verstarb in einem Klinikum in München.