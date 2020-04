Frühmorgens um 7.40 Uhr sperrten gestern, Dienstag, die ersten Bau- und Gartencenter auf - und es bot sich das gleiche Bild vorm Bauhaus in Wels, der Hornbach-Filiale in Ansfelden oder dem Dehner-Gartenmarkt in Pasching: Kundenschlangen vor dem Einlass! Es blieb also Zeit, sich vorm Eintreten mit den Regeln im Markt vertraut zu machen - Schutzmasken-Pflicht, zügiges Einkaufen, Schleusen am Eingang, zwei Meter Abstand und meist Wagerlpflicht, damit die Geschäfte die Zahl der Kunden gut im Blick behielten, schließlich durfte pro 20 Quadratmeter nur ein Einkäufer eingelassen werden. Oft wurden nur ein oder zwei Personen pro Wagerl vorgelassen, die Einkaufswagen von Mitarbeitern nach Gebrauch desinfiziert.