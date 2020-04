Die acht Ex-Quarantäne-Gemeinden in Salzburg sind ab morgen, Mittwoch, wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Wie der Salzburger Verkehrsverbund am Dienstag informierte, betrifft das Zell am See und Saalbach-Hinterglemm im Pinzgau sowie Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein, Flachau, Großarl und Hüttschlag im Pongau.