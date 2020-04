Kein Osterfriede herrschte am Ostersonntag in der Beziehung zweier bulgarischer Familien, die in Graz leben. Per Handy war es zu Streitereien gekommen, gegen 20 Uhr dann suchten drei Männer die Wohnung eines 51-Jährigen in der Annenstraße auf - er wurde bei der folgenden Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei wurde gerufen.