Urlaub auf Balkonien! In Krisenzeiten weiß man die Schönheit der Natur vor der eigenen Haustür noch mehr zu schätzen. Das ist gezwungenermaßen der aktuelle Trend, auf den nun die Österreich-Werbung voll aufspringt. Die Heimat soll kräftig beworben werden. Positiv blickt der Burgenland Tourismus der Sommersaison entgegen. Noch im Jänner konnte ein erfolgreiches Jahr 2019 gefeiert werden. Mit ausgezeichneten Nächtigungszahlen ging es weiter. Bis Mitte März durften Wellness- und Gesundheitsoasen hoch zufrieden sein. Doch dann folgte der Kollaps. Fast von einem Tag auf den anderen mussten die pannonischen Betriebe ihre 23.000 Gästebetten vom Markt nehmen. „Die späten Ostern und der Drang zu Outdoor-Aktivitäten im Frühling hätten die ursprüngliche Aufwärtsentwicklung sicher fortgesetzt, dann noch das schöne Wetter in der Karwoche. Alles umsonst. Das schmerzt die gesamte Freizeitwirtschaft“, so der Tenor. Die Ankündigung der Bundesregierung, ab Mitte Mai der Gastronomie und Hotellerie eine stufenweise Öffnung zu ermöglichen, macht wieder mehr Mut. Trotzdem ist vieles für die ersten Tage von gelockerten Corona-Bestimmungen unklar. Die wichtigsten offenen Fragen betreffen die Rahmenbedingungen: Unter welchen Vorkehrungen dürfen Vermieter Ausflügler bewirten? Wie viele Badegäste dürfen gleichzeitig im Pool einer Therme sein?