Vom Pop-Mönch zum Missio-Chef

Geboren als Josef Wallner am 24. 2. 1963 in Wien, er wächst in Wampersdorf, NÖ, auf. Seine Eltern waren Kaufleute. 1982 tritt er in das Zisterzienser-Stift Heiligenkreuz ein und nimmt den Ordensnamen Karl an, studiert Theologie und wird 1988 zum Priester geweiht. In den Neunziger Jahren war er Dekanatsjugendseelsorger der Erzdiözese Wien, in Heiligenkreuz war der Professor für Dogmatik und Sakramententheologie für Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich (u. a. für die CD „Chant - Music for Paradise“), die mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft wurde. Seit 2016 ist Wallner Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke „Missio Österreich“, die Spenden für kirchliche Projekte in den ärmsten Ländern der Welt sammelt.