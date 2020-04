Exakt 291 Passagiere aus Neuseeland landeten am Vormittag sicher in Wien - unter ihnen 30 Austauschschüler und Familien mit Kleinkindern. Der Flug nach Neuseeland war selbst für Wolfgang Eisenhut „Neuland“, wie er am Freitagvormittag nach der Landung in Wien betonte. Der Kapitän ist immerhin dienstältester Pilot in den Reihen der AUA. Die Strecke sei ebenso neu gewesen wie die Flughäfen in Christchurch und Auckland. Es habe ein eigenes Routenhandbuch gegeben, ergänzte Kapitän Johannes Rehm.