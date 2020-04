6.06 Uhr: „In Österreich waren es bisher nur ganz wenige Covid-19-Fälle von Kindern, die stationär waren. Kein einziges wurde intensivpflichtig (Aufnahme in Intensivstation; Anm.) Die Zahl der ins Krankenhaus wegen der Erkrankung aufgenommenen Kinder war laut Rundrufen, die wir gemacht haben, bisher im einstelligen Bereich“, sagte Volker Strenger von der Universitäts-Kinderklinik in Graz. Man bemühe sich derzeit um die Etablierung eines Registers, um die Fälle eventuell österreichweit dokumentieren zu können.



Krankheit nicht übersehen

Hans Jürgen Dornbusch, niedergelassener Kinderarzt in Andritz in der Steiermark, betonte aber, dass Wachsamkeit angebracht sei. „Übersehen darf man die Krankheit bei Kindern nicht. Vor allem nicht bei Kindern, die an Herz-, Lungenerkrankungen oder an einer Immunschwäche leiden.“ Hier müssten alle, auch die Eltern, besonders vorsichtig sein. „Wir wollen, dass auch die Eltern solcher Kinder von der Arbeit freigestellt werden können“, sagte Dornbusch. Hier gebe es ein erhöhtes Risiko.