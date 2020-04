Nachdem der Brand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld auf einer Fläche von 30 Hektar am Dienstag in den frühen Abendstunden von insgesamt 300 Helfern und vier Löschhubschraubern der Polizei und des Bundesheeres unter Kontrolle gebracht worden war, ließ die Einsatzleitung den Großteil der Löschmannschaft abziehen. Weil wegen starken Windes jedoch mit einem neuerlichen Ausbruch des Feuers gerechnet werden musste, stellten 40 Freiwillige mit mehreren Tanklöschfahrzeugen zur Sicherheit eine nächtliche Brandwache.