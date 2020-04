Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck (mit Vorerkrankung) und zwei Linzer (80 und 61 mit Vorerkrankung) sind die aktuellsten Opfer des Corona-Virus in Oberösterreich. Bis Montagabend gab es insgesamt 23 Tote zu beklagen. 1205 Landsleute waren bis dahin an Covid-19 erkrankt, von denen 106 in Spitälern auf Normalstationen sowie 29 auf Intensivstationen betreut wurden. 5178 Oberösterreicher befanden sich zuhause in Quarantäne.