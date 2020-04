Dafür sprechen die Infektionsraten. Am Sonntagnachmittag gab es im Vergleich zum Vortag lediglich ein Plus von zwei Prozent oder 242 Fällen. Hoffnung geben auch die fast 3000 Genesenen, deren Zuwachs mittlerweile höher ist als die Zahl der Neuerkrankungen. Mit diesen erfreulichen Zahlen als Hintergrund zog sich die Regierung samt Experten zu einer nächtlichen Marathonsitzung zurück. Am Montag soll ja ein Fahrplan für einen behutsamen Neustart der Wirtschaft nach einem Monat Notbetrieb bekannt gegeben werden.