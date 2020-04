Menschenleben sind das eine, die wirtschaftlichen Folgen das andere. Wie denkt der Ökonom Kogler über die Krise?

Eine typische Volkswirtschaftlerantwort wäre: einerseits und andererseits, on the one hand, on the other hand … Einer meiner Professoren hat gescherzt, man würde gerne einmal einen einarmigen Ökonomen treffen. Also einerseits haben wir natürlich die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, die Auswirkungen werden dramatischer sein als nach der Finanzkrise 2008. Das sind wilde Einschläge, sie werden tiefe Spuren hinterlassen. Andererseits werden Kurzarbeit, Hilfspakete für Kredite, Garantien und Zuschüsse und anderes mehr das gut ausgleichen. Das können wir stemmen. Insgesamt darf der „Blutkreislauf“, also die Liquidität, nicht zum Stillstand kommen, das Geld muss im Kreislauf bleiben. Das ist eigentlich auch ein Grundzug grüner Wirtschaftspolitik. Hilfst du dem Einzelnen, dann hilfst du dem Ganzen. Das neoliberale Wirtschaftsmodell hingegen hat uns jahrelang gepredigt, wenn jeder auf sich selber schaue, dann sei schon auf alle geschaut. In so einer Krise sieht man, was für ein katastrophaler Unsinn das ist!