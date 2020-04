Österreich maskiert sich: In den Supermärkten ist der Mund-Nasen-Schutz ab kommendem Montag Pflicht, viele halten sich jetzt schon daran. Auch Polizisten tragen seit dieser Woche Masken. Wie die Bevölkerung diese neue Verschärfung in der Corona-Krise aufnimmt? krone.at hat sich in Wien umgehört.