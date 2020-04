Wertgegenstände und Bankschließfächer

So gab sich der Anrufer bei einem 80-jährigen Linzer als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Linz aus. Erzählte in gewohnter Betrügermanier von kürzlich in der Nähe geklärten Einbrüchen, bei denen ein Notizbuch mit dem Namen des Mannes vorgefunden worden sei. Man befürchte daher eine weitere Straftat gegen den Betagten. Um ihn zu „schützen“, wollte der Mann am Telefon Näheres über Wertgegenstände und Bankschließfächer wissen.