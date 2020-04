Montanuni Leoben: Eine am Dienstag auf „Krone“-Anfrage durch die Montanuni unter ihren Lehrenden durchgeführte Umfrage (284 Teilnahmen) ergab folgendes Ergebnis: Fast 65 Prozent aller Lehrveranstaltungen des Sommersemesters 2020 wurden innerhalb von weniger als zwei Wochen auf „Distance learning“ umgestellt. Der Großteil dieser Seminare und Vorlesungen wird nun durch Online-Lehre abgehalten. Gestern waren überdies fünf Masterprüfungen in Leoben angesetzt - und bis Ende April werden voraussichtlich bis zu 50 Studenten ihren Abschluss an der Montanuni machen.