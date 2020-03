Kritik: Wenig Schutzausrüstung im eigenen Land vorhanden

Hintergrund der neuen Öffentlichkeits-Offensive ist auch, dass sich die G-7-Außenminister und die EU-Regierungschefs in ihren Videokonferenzen in den vergangenen Tagen einig waren, dass man der demonstrativ groß inszenierten Hilfe Chinas, Russlands und Kubas für Staaten wie Italien etwas entgegen halten müsse. Die EU-Kommission betonte deshalb bereits am Donnerstag, dass Deutschland und Frankreich zusammen Italien mehr Schutzmasken geliefert hätten als China. In der deutschen Bundesregierung wird aber eingeräumt, dass man in einem Dilemma stecke. Vor allem das Gesundheitsministerium hat Sorge, dass eine zu demonstrative Hilfe für EU-Partner in Deutschland die Frage aufwerfe, warum es dann noch Engpässe bei medizinischer Schutzausrüstung im eigenen Land gebe.