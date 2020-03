„Das wäre ein massiver Eingriff in die Grund-, die Freiheits-, die Bürgerrechte und den Datenschutz“, gab die NEOS-Vorsitzende im Interview mit der „Tiroler Tageszeitung“ vom Freitag zu Protokoll und warnte vor einem Alleingang bei „Big Data“. „Sollte eine Standort- und Infektionsüberwachung angedacht sein, die personalisiert und nicht nur freiwillig ist, muss es rasch eine Allparteien- und Expertengruppe geben“, forderte sie. Inakzeptabel wäre es für Meinl-Reisinger, in so einem sensiblen Bereich „von den Regierungsparteien einen Antrag auf den Tisch geknallt zu bekommen - nach dem Motto: Vogel friss oder stirb“.