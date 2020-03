Unter den Todesopfern in Madrid ist auch der frühere Real-Präsident Lorenzo Sanz. Er starb am Samstag im Alter von 76 Jahren. Sanz war Chef der „Königlichen“ von 1995 bis 2000. In dieser Zeit gewannen die Madrilenen u.a. zwei Mal die Champions League (1998 und 2000) und auch einmal die Meisterschaft (1997).