Der italienische Regierungschef hat am Dienstag bekannt gegeben, die Strafen bei Verletzung der Ausgangssperre empfindlich zu erhöhen. Sie werden künftig zwischen 400 und 3000 Euro betragen, teilte Premier Giuseppe Conte in Rom mit. Bisher drohten bei Verstoß gegen die Ausgangssperre eine Anzeige und eine Geldstrafe von bis zu maximal 206 Euro. Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde und sich vorsätzlich nicht an die Quarantäneauflage hältund die Wohnung verlässt, muss künftig offenbar sogar mit Gefängnis von einem bis zu fünf Jahren rechnen, stand in einem am Dienstagabend veröffentlichten Dekret der Regierung.