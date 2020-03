In Ihrem Betrieb in Bergl beschäftigen Sie 206 Menschen. Anders als viele Firmen, die jetzt ihre komplette Mannschaft in die Kurzarbeit schicken oder gar kündigen müssen, arbeiten bei Ihnen nach wie vor die allermeisten. Wie funktioniert das?

Spare in guten Zeiten, dann hast du in der Not - so wurde es mir gelehrt und genau so habe ich es gemacht. Rücklagen sind wichtig! Zumindest die nächsten drei Monate können wir sicher so weitermachen, vermutlich auch noch länger.