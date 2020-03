Die Produktion für BMW und Jaguar Land Rover soll aller Voraussicht nach am 20. April wieder gestartet werden, denn da will BMW auch seine anderen Werke wieder hochfahren, hieß es zur APA. Wann die Geländewagenproduktion in Graz wieder anläuft, werde erst mit den Kunden besprochen. Da könne noch kein Startdatum genannt werden, es könnte vor, aber auch nach dem 20. April sein.