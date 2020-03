44 Tote in Südtirol

In Südtirol ist die Lage bereits um einiges ernster - Landeshauptmann Arno Kompatscher schilderte: „Bisher gab es 6631 Tests, 789 davon verliefen positiv. 204 Personen befinden sich in Krankenhäusern, 48 sind auf einer Intesivstation.“ Insgesamt sind bereits 44 Todesfälle zu verzeichnen. Darauf, ob Tirol bezüglich der Todesfälle das selbe Schicksal erwarte, antwortete Günther Platter: „Todesfälle werden in der Zukunft nicht zu vermeiden sein. Es geht darum, die Verbreitung zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem nicht kollabiert.“ Derzeit gäbe es 184 Betten auf Intensivstationen und 385 Beatmungsgeräte - insgesamt.