Speranza: „Große Opfer sind notwendig“

„Verordnungen sind wichtig, doch was zählt, ist das Verhalten des einzelnen Bürgers. Wir wissen, dass wir von der Bevölkerung große Opfer verlangen, sie sind aber notwendig, wenn wir diese Epidemie besiegen wollen“, so Speranza am Samstag.