Die Wiener Polizei spielt bei ihren Streifenfahrten in Wien seit Freitagabend um 18 Uhr immer wieder das Lied „I Am From Austria“ von Rainhard Fendrich. „Es ist eine charmante Art, Danke an alle zu sagen, die mithelfen und zu Hause bleiben“, hieß es seitens der Polizeipressestelle.