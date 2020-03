„Wonder Woman“-Darstellerin Gal Gadot (34) hat zahlreiche Stars für ein Ständchen in der Corona-Krise gewinnen können. Auf Instagram postete die israelische Schauspielerin am Donnerstag eine Version von John Lennons Kultsong „Imagine“, aufgenommen mithilfe prominenter Kollegen, darunter Natalie Portman, Amy Adams, Mark Ruffalo, Will Ferrell, Sia, Zoe Kravitz und Norah Jones.