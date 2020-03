„Ich glaube nicht, dass wir danach so weitertun wie bisher, der Schock wird zu groß sein“, sagt Gatterer. Das Individuum erlebe gerade eine extreme Phase der Isolation, „in der wir auf uns selbst zurückgeworfen sind, in der wir uns aber eigentlich Begegnung wünschen würden, diese aber nicht haben. Das geht nicht spurlos an uns vorbei“, erklärt der Zukunftsforscher.