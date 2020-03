„Schwierige Situation gemeinsam bewältigen“

Die Maßnahme der Aufhebung des Lkw-Fahrverbots an den Grenzübergängen in Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) und Bonisdorf (Bezirk Jennersdorf) sei notwendig, um die Situation am extrem belasteten Grenzübergang Nickelsdorf zu entschärfen, teilten Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landesrat Helmut Dorner (beide SPÖ) am Mittwoch mit. „Wir wissen, dass diese Maßnahme eine Belastung für die Bevölkerung bedeutet. Nun geht es aber darum, die schwierige Situation (...) gemeinsam zu bewältigen.“ Das Lkw-Fahrverbot an den drei Grenzübergängen gilt seit Herbst 2019.