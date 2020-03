Opfer wäre verblutet

Der Flüchtige wurde noch am selben Tag ausgeforscht. Als die Polizei ihn in seiner Wohnung festnehmen wollte, machte dieser nicht auf, worauf die Türe zwangsweise geöffnet wurde. Der Beschuldigte gab bei der ersten Einvernahme lediglich zu, mit dem 40-Jährigen aneinandergeraten zu sein. Mit einem Messer will er nicht zugestochen haben. Laut Auskunft des behandelnden Arztes wäre das Opfer verblutet, wäre es nicht notoperiert worden.