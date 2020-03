Während aus dem Epizentrum der Corona-Krise, der chinesischen Stadt Wuhan, immer weniger Neuinfektionen gemeldet werden, explodieren die Zahlen in Europa zusehends. Ärzte aus Wuhan warnen daher ihre Kollegen davor, dieselben Fehler wie in China zu machen. Der eindringliche Appell an Europa: „Schützt euer medizinisches Personal!“