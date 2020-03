Völlig aus dem Ruder lief ein Beziehungsstreit am 16. März in Linz. Eine 32-Jährige rief um 16.05 Uhr die Polizei, dass sie ihr Ex-Freund mit einem Messer attackiere. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, sahen sie die Frau mit einer stark blutenden Wunde am Fenster im ersten Stock stehen. Sie gab an, ihr 31-jähriger Ex-Freund habe sie im Zuge eines Streites mit einem Klappmesser mehrmals in die Hand geschnitten und mit dem Umbringen bedroht.