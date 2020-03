Katzian: „Nicht too big to fail, sondern too many to fail“

Es gehe aber nicht nur um Kompromisse, „es geht um Schicksale, um Existenzen“, meinte auch der ÖGB-Chef. Das soziale Netz müsse die Menschen auffangen, denn diese seien „nicht too big to fail, sondern too many to fail“. An die Unternehmer appellierte er, das Kurzarbeitsmodell in Anspruch zu nehmen und Arbeitsplätze zu sichern, und an die Arbeitnehmer, nichts ungeprüft zu unterschreiben.