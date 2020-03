„So ein Zettel wär nice“

„Gestern haben wir geredet und da wir zwei ältere und alleinstehende Nachbar_innen haben, haben wir uns gedacht, so ein Zettel wär nice. Wir haben ja auch keine Kinder und zumindest am Wochenende und Abend sehr viel Zeit. Falls es euch auch - wie uns - möglich ist, anderen zu helfen, ich glaub über so einen Zettl freut sich jedes Haus. Let‘s call it #Nachbarschaftschallenge“, so die Initiatorin in einem Facebook-Posting.