Genug heimische Waren in den Regalen

„Wir sind noch in der Lage, die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln sicherzustellen, können aber eine Zuspitzung bei internationalen Lebensmitteltransporten nicht ausschließen“, beurteilt Agrarlandesrat Hans Seitinger im „Krone“-Gespräch die aktuelle Situation. Engpässe könnten sich in jenen Bereichen ergeben, wo der steirische Handel auf Importware angewiesen ist. Probleme für die Landwirtschaft gebe es, so Seitinger, im Exportbereich. „Die Krise zeigt, wie wichtig es ist, auf heimische Lebensmittel zu setzen.“