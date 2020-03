Kurz will persönlich ein gutes Vorbild sein

In Österreich werde man noch mindestens drei Wochen Grippe haben, und ein voller Ausbruch von Corona solle nicht mit der Grippewelle zusammenfallen. Kurz will auch persönlich ein gutes Vorbild sein. Wiewohl er einen engen Kontakt mit seinen Eltern habe, werde man in den kommenden Wochen eher telefonieren als sich zu treffen.