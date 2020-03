Noch will sich die UEFA nicht festlegen, sie hat eine Verschiebung zuletzt sogar zurückgewiesen: „Die EURO 2020 startet am 12. Juni 2020 in Rom. Die UEFA steht bezüglich des Coronavirus und seiner Entwicklung mit den zuständigen internationalen und lokalen Behörden in Kontakt. Der geplante Zeitplan muss nicht geändert werden. Das Thema wird ständig überprüft“, hieß es am Dienstag. Doch der Druck wächst täglich ...