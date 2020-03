Ausgerechnet in den letzten Tagen der für Österreich so enttäuschenden Weltcup-Saison taucht wohl mehr als ein Hoffnungsschimmer am Horizont auf. Magdalena Egger (19) räumt bei der Junioren-WM in Narvik/Norwegen groß ab. Gold in Abfahrt, Super-G und Kombi. Und Riesentorlauf, Slalom und Teambewerb kommen erst! Dreimal Gold bei ein und derselben Junioren-WM: das haben einst nicht einmal Marcel Hirscher und Anna Fenninger (jetzt Veith, sie lässt die kommenden Rennen in Åre aus) geschafft.