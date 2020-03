Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten am Dienstag in einer kurzfristig anberaumten Videokonferenz gut zweieinhalb Stunden über die verschärfte Lage in der Coronavirus-Krise beraten. Neben den 25 Milliarden Euro starken Hilfsfonds - von der Leyen sprach von einem Investitionsfonds für den Gesundheitssektor und Unternehmen, der „schnell“ ein Volumen von 25 Milliarden Euro erreichen könne - sollen nun bis Ende der Woche Richtlinien vorgelegt werden, wie Haushalts- und Subventionsregeln flexibel genutzt werden können, hieß es am Dienstagabend.