Super Auftakt für Salzburg bei der Junioren-Ski-WM in Narvik (Nor). Lisa Grill raste in der Abfahrt der Damen als Zweite aufs Podest und versäumte Gold denkbar knapp. Das ging an ihre Teamkollegin Magdalena Egger aus Vorarlberg, Auch bei den Burschen gab es Grund zum Jubel: Da holte Stefan Rieser vom WSV Dorfgastein Abfahrts-Bronze. Der 21-Jährige beendete damit eine elfjährige Durststrecke für den SLSV. Die letzte Salzburger Junioren-WM-Medaille im Männerbereich hat 2009 einer geholt, der im darauffolgenden Jahrzehnt Ski-Geschichte schreiben sollte.