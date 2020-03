Meister KAC steht im Viertelfinale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) mit dem Rücken zur Wand. Die Klagenfurter verloren am Freitag in Linz 3:4 nach Verlängerung und liegen in der „best of seven“-Serie 0:2 zurück. Salzburg mit einem 7:2 in Villach und die Graz99ers mit einem 3:2 gegen die Vienna Capitals schafften dagegen den 1:1-Ausgleich. Bozen gewann in Znojmo 4:0 und führt ebenfalls mit 2:0.