Kommentar

Nach Generationen von Fehlbesetzungen hat Wien endlich einen Sozial- und Gesundheitsstadtrat, der das Zeug zum Krisenmanager erster Klasse hätte. Doch das Missmanagementvirus in dem Ressort ist offensichtlich weitaus ansteckender als Corona. Entweder scheitert Hacker am Gesundheitssystem oder das System an Hacker. Der Stadtrat braucht bald einen Erfolg (Wann kommt endlich die Krankenanstaltenverbund-Reform?), sonst stolpert die Zukunftshoffnung der Partei über die Gegenwart (und die Fehler der Vergangenheit). Es zeigt sich wieder: Das Megaressort ist zu groß für eine Person!