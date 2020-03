„Es liegt an den israelischen Behörden bekannt zu geben, wie genau die Einreisesperre umgesetzt wird und was sie für schon in Israel aufhältige Personen bedeutet“, sagte Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer der APA. Die Details will Israel „noch im Laufe des heutigen Tages bekannt geben“, betonte der Sprecher.