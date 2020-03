Beim ersten Play-off-Match zwischen den beiden Teams am Mittwoch in Bozen wird es keine Einschränkungen geben. Znojmo-Fans dürfen also in die Eiswelle in der Südtiroler Hauptstadt. In einer Aussendung hat sich der HC Bozen jedoch an die Fans gewandt und ihnen nahegelegt, „im Falle eines Grippesymptoms auf den Stadionbesuch zu verzichten, dies um die eigene und die Gesundheit der anderen zu schützen“.