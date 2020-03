Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) ist - wie berichtet - auf der Suche nach einem Platz für ein neues Nationalstadion. Im Vorjahr sorgte die Idee für viel Aufregung unter den Fußball-Fans. Der Vorschlag in Wien neu zu bauen, fand in der Bundeshauptstadt allerdings wenig Anklang, auch in Niederösterreich zeigte man sich zuletzt ablehnend. Nun könnte aber wieder Bewegung in die Sache kommen. Laut dem Nationalratsabgeordneten und SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner werden zurzeit verschiedene Möglichkeiten ausgelotet. Auch eine Umsetzung im Nordburgenland wird geprüft.