Ein Wirtschaftsgebäude auf einem abgelegenen Anwesen in der Mooshuben bei Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ist in der Nacht auf Dienstag abgebrannt. Verletzt wurde niemand, alle Tiere konnten gerettet werden. Die Brandursache und Höhe des Schadens standen laut Polizei und Feuerwehr Mariazell am Dienstag noch nicht fest.