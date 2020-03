Mit nur drei (!) Prozent Körperfettanteil tritt Klause Drescher morgen, Mittwoch, den 15-Stunden-Flug nach Columbus Ohio an. Die Einladung zu „Arnold Classics“ mit den besten Profi-Bodybuildern der Welt hält den gebürtigen Kärntner, der seit Jahren in Zeltweg lebt, auf Trab. Das Muskel-Fest am Freitag ist freilich nur ein „Zwischenschritt“ um das Erbe von Arnold Schwarzenegger, der in Ohio jeden einzelnen Sportler per Handschlag begrüßen wird, anzutreten. „Heuer steht ja auch noch die Wahl zum Mister Olympia in Las Vegas auf dem Programm“