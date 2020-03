18 Hotelmitarbeiter ebenfalls in Quarantäne

Häusliche Quarantäne wurde indes auch über das Personal zweier Hotels in der Stadt Salzburg verhängt. 18 Mitarbeiter befinden sich derzeit vorsorglich in Absonderung, wie am Vormittag bekannt wurde. Ein am Coronavirus erkrankter Mann aus Frankfurt am Main in Deutschland hatte sich von 26. bis 28. Februar in zwei Hotels in der Stadt Salzburg aufgehalten. Am 1. März wurde das städtische Gesundheitsamt von den deutschen Behörden informiert, dass der Mann in seiner Heimat am 29. Februar positiv auf Corona getestet worden sei und sich nun in Behandlung in der Virologie des Uniklinikums Frankfurt befinde, erklärte Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP).