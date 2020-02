Die Frau wurde von der Bahnpolizei unweit von Bologna mit einem Ticket nach Villach in der Tasche aufgegriffen. Sie wurde mithilfe der Aufnahmen von Videoüberwachungskameras in Rom identifiziert, berichtete die Polizei am Freitag. Die Kroatin befindet sich jetzt in einer Strafanstalt in Bologna. Die Tochter wurde in ein Heim gebracht.