Am steirischen Polizeinotruf kam es am Donnerstag zu vermehrten Mitteilungen über offensichtlich betrügerische Anrufe. Dabei geben sich Unbekannte als vermeintliche Verwandte aus und geben beispielsweise an, aufgrund eines bevorstehenden Wohnungskaufs in Deutschland dringend Bargeld zu benötigen.

Zum Teil gaben sich die Täter auch als Polizisten aus und ersuchten um Geld, nachdem erfundene Verwandte in Unfälle oder polizeiliche Ermittlungen verwickelt wären. Die Täter nutzen offenbar unterdrückte Rufnummern.