Weil sich ein italienischer Gast mit dem Coronavirus infiziert hatte, wurden Dienstagfrüh 1000 Urlauber eines Hotels auf der Kanaren-Insel Teneriffa unter Quarantäne gesetzt. Unter ihnen befinden sich auch zwei Österreicher. Das gab das österreichische Außenministerium am Nachmittag bekannt. Dem älteren Ehepaar aus Wien gehe es gut, es darf zunächst das Zimmer nicht verlassen. Die österreichische Botschaft in Madrid sei mit den beiden in Kontakt, hieß es.